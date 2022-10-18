Суд отложил заседание по иску «Спартака» к Газизову до 1 ноября

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Уфы отложил иск красно-белых к бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову.

«Судья отложила процесс в связи с тем, что документы, которые ранее суд истребовал, не поступили. Выдали повторные запросы на руки, соответственно попросили наказать содействие судом, отложили на 1 ноября», — приводит ТАСС слова Завьяловой.

Иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 миллионов рублей был зарегистрирован Октябрьским судом Уфы 10 августа. По словам юриста «Спартака» Елены Чачуа, Газизов незаконно выплатил эту сумму самому себе в период работы в клубе.

Газизов был спортивным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся в «Уфу».