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Рианчо: «Соболев и Промес были бы хорошей связкой в ла лиге, как Бензема и Роналду»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что нападающие красно-белых Александр Соболев и Квинси Промес смогли бы играть в чемпионате Испании.

«Спартак» в последнее время набрал сумасшедший ход. Видно, что футболисты и тренерский штаб — профессионалы своего дела. Почти каждый футболист «Спартака» способен заиграть в Испании. Особенно я бы выделил Соболева и Промеса. Они бы были хорошей связкой в ла лиге, как Бензема и Роналду, — цитирует Sport24 Рианчо. — Что касается Гильермо Абаскаля, то это молодой специалист новой испанской школы тренеров. Он ставит содержательный, зрелищный и атакующий футбол. Если Абскаль заставил так играть «Спартак», то сможет это сделать почти с любой командой ла лиги".

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 13 туров.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Химками» в воскресенье, 23 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-18-riancho-sobolev-i-promesby-byli-khoroshey-svyazkoy-v-la-lige-kak-benzema-i-ronaldu
Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

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