«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Адаева

Полузащитник Владислав Адаев покидает «Торпедо». Как сообщает пресс-служба клуба, это связано с истечением срока действующего контракта.

26-летний футболист выступал за «Торпедо» с 2020 года. В минувшем сезоне сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

В сезоне-2021/22 московское «Торпедо» победило в Олимп ФНЛ, набрав 75 очков в 38 турах. Клуб напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.