Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:29

«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Адаева

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Владислав Адаев покидает «Торпедо». Как сообщает пресс-служба клуба, это связано с истечением срока действующего контракта.

26-летний футболист выступал за «Торпедо» с 2020 года. В минувшем сезоне сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

В сезоне-2021/22 московское «Торпедо» победило в Олимп ФНЛ, набрав 75 очков в 38 турах. Клуб напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/710
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Последний Император захватил власть. Федор Емельяненко стал президентом Союза ММА, чтобы чистить его от «проходимцев»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ветеран ЦСКА Пономарев о назначении Федотова: «В клубе клюнули на его второе место и думают, что он справится»
Нобоа: «Федотов — замечательный тренер! С ним было очень приятно работать»
Ветеран ЦСКА Пономарев об уходе Березуцких: «Испортили карьеру. Кто их теперь возьмет?»
Грушевский о назначении Федотова в ЦСКА: «Сделана ставка на опытного тренера»
Точилин считает, что Федотов способен добиться успеха с ЦСКА
Габулов назвал кандидатуру Федотова в ЦСКА неоднозначной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — об уходе Березуцкого: «Ничего страшного не произошло. ЦСКА лихорадило — попробует себя в другой команде»

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян рассказал, где провел отпуск
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости