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Губерниев: «Если суд признает Промеса виновным, он не должен играть за «Спартак»

Губерниев отреагировал на информацию о том, что Промес обвиняется в контрабанде наркотиков
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

«Нужно дождаться решения суда, есть же презумпция невиновности. Единственное, что меня смущает, это тот факт, что это второе обвинение на родине Квинси Промеса. Дождемся вынесения решения, и если его признают виновным, то, естественно, встанет вопрос о его экстрадиции. Я не очень пойму, если он будет продолжать играть за «Спартак», при всей любви к футболисту. Давайте соберем всякий сброд, пусть они даже хорошо играют в футбол. С моей точки зрения, это странно. Если он будет признан виновным, за «Спартак» он играть не должен, на мой взгляд. Потому что это, мягко говоря, сомнительная реклама. Я полностью согласен с теми людьми, которые были против предоставления Квинси Промесу российского гражданства. В итоге ему в отличие от бразильцев в «Зените» его и не дали. Конечно, он не поедет и будет отсиживаться до последнего. Если поедет, его арестуют в зале суда. Он скажет, что ему некогда, и будет с интересом следить за развитием событий. Ситуация плохая и очень бьет по имиджу «Спартака», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-esli-sud-priznaet-promesa-vinovnym-on-ne-dolzhen-igrat-za-spartak-255292/
Квинси Промес
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
15
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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