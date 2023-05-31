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Вера считает, что у «Ахмата» есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

«Нормально ли, что одна команда постоянно выигрывает? Чемпионат Аргентины очень непростой и тоже чем-то похож на РПЛ. Исход может решиться за 4-5 туров до окончания чемпионата. Но нужно признать, что у «Зенита» было большое преимущество перед остальными командами. У кого из российских команд есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул? У «Ахмата». Как я слышал, этот клуб не является лидером чемпионата, но, когда мы встретились, меня удивил уровень футболистов. Они были очень хороши. На выезде мы не смогли их обыграть, хотя очень старались. Почему у «Оренбурга» не получилось попасть в топ-5? Это упрек нам всем за то, что мы не смогли завершить чемпионат на более высоком месте. Правда в том, что мы надеялись это сделать, но другие команды тоже провели хорошие отрезки. Показателен случай «Ахмата», который в какой-то момент проснулся и очень быстро набрал 15-18 очков. Да, это упрек всем нам, но в то же время мы рады, что нам удалось набрать более 40 баллов», — приводит слова Вера Metaratings.ru.

После 29 туров «Оренбург» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Ахмат» занимает пятую строчку, набрав на 6 баллов больше, чем оренбургский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/vera-u-kogo-est-potencial-borotsya-s-zenitom-za-titul-u-akhmata-255274/
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Химки
 - : -
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