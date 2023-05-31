Вера считает, что у «Ахмата» есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

«Нормально ли, что одна команда постоянно выигрывает? Чемпионат Аргентины очень непростой и тоже чем-то похож на РПЛ. Исход может решиться за 4-5 туров до окончания чемпионата. Но нужно признать, что у «Зенита» было большое преимущество перед остальными командами. У кого из российских команд есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул? У «Ахмата». Как я слышал, этот клуб не является лидером чемпионата, но, когда мы встретились, меня удивил уровень футболистов. Они были очень хороши. На выезде мы не смогли их обыграть, хотя очень старались. Почему у «Оренбурга» не получилось попасть в топ-5? Это упрек нам всем за то, что мы не смогли завершить чемпионат на более высоком месте. Правда в том, что мы надеялись это сделать, но другие команды тоже провели хорошие отрезки. Показателен случай «Ахмата», который в какой-то момент проснулся и очень быстро набрал 15-18 очков. Да, это упрек всем нам, но в то же время мы рады, что нам удалось набрать более 40 баллов», — приводит слова Вера Metaratings.ru.

После 29 туров «Оренбург» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Ахмат» занимает пятую строчку, набрав на 6 баллов больше, чем оренбургский клуб.