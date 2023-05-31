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Макаров — об игре «Динамо» при Алпатове: «Сейчас все вместе в одном котле находимся»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в комментарии для «СЭ» после матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4) высказался об исполняющем обязанности главного тренера бело-голубых Павле Алпатове.

— Как объясняете 2:4 от «Локомотива»?

— Да никак. Играли в хороший футбол. Конец сезона у нас неудачный, в принципе как и весь сезон. Ни о чем не думаем. Доигрываем сезон с как можно лучшей стороны. Будем готовиться к новому. Сейчас главное — доиграть. Есть еще последний тур, чтобы исправиться. Готовимся к этой игре. Провальный сезон.

— У вас новый тренер Алпатов. Что изменилось?

— Разницы нет никакой. Он был всегда с нами в команде. Попросил относиться профессионально, что мы и делаем. Благодарны ему, что он не бросил весла, а, наоборот, подбадривает нас. Мы тоже со своей стороны подбадриваем. Ему сейчас тоже тяжело. Сейчас все вместе в одном котле находимся.

14 мая «Динамо» отправило в отставку Славишу Йокановича, после увольнения серба исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца сезона стал 33-летний Павел Алпатов.

Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Спартак

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