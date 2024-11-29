Гафин о курсе доллара: «Мы живем в рублевой зоне, ориентируемся на рублевый бюджет»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии увеличения курса доллара на экономику клуба.

«Мы живем в рублевой зоне и ориентируемся на свои возможности в рамках рублевого бюджета. Финансовый департамент выстроил должную систему. Курс (доллара) в контрактах игроков? У всех он разный», — сказал Гафин «СЭ».

По данным Центробанка РФ, курс доллара на 29 ноября составил 109,58 рублей.