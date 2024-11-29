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Сегодня, 09:45

Романцев о матче «Динамо» — «Амкал»: «Футболом это не назовешь»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к матчам команд Медиалиги.

— Как вы относитесь к таким шоу-матчам, как «Динамо» — «Амкал», где на поле выходили артист Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева? И что думаете о чистом времени и других экспериментах, которые могут появиться в футболе?

— Я слышал, что матч «Динамо» с «Амкалом» собрал даже больше зрителей, чем некоторые игры чемпионата. Думаю, это произошло прежде всего за счет молодежи, которая ищет новых зрелищ и ощущений. Ясно, что ей интересно, как будет выглядеть на поле любимый артист или забьет ли гол звездная фигуристка. И раз народ идет на стадион, значит, подобные шоу кому-то нужны. Еще веселей было бы, если бы та же Медведева сыграла за «Динамо» в матче чемпионата, а, скажем, Аршавин выступил бы в турнире фигуристов! Если серьезно, то футболом подобные встречи никак не назовешь. Поэтому тех, кто их посещает, я называю зрителями, а не болельщиками.

Футбол — это игра, в которой побеждает мастерство, умение бороться, характер, воля. Неслучайно все новшества, которые, вопреки истории и традициям, пытаются втащить, практически не приживаются. Уже были предложения отменить офсайды, да и проведение, как в хоккее, матчей с учетом чистого времени не новость. Но, к счастью, пока они не проходят. Хотя те, кто хочет сделать футбол еще более доходным бизнесом, не сдаются. Так что эксперименты были, есть и будут. Но лично мне они ни к чему. Появление ВАР, которое я с интересом ждал, ничего, на мой взгляд, игре не добавило. А вот головной боли с тягучими паузами и лишними спорами о судейских ошибках подбросило. Не зря наш спартаковский менеджер Александр Хаджи частенько любил повторять, что лучшее — враг хорошему.

Олег Романцев и&nbsp;Александр Мостовой. «Мостовой готов тренировать! Считайте это моей рекомендацией». Романцев — о Дзюбе, Карпине и «Спартаке»

Олег Романцев
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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