Булыкин: «Динамо» не теряет шансы бороться за место в тройке»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» сохраняет возможность бороться за тройку, несмотря на отсутствие трансферов зимой.

«Даже несмотря на отсутствие трансферов, у «Динамо» хороший состав, и закончила команда на третьем месте. Думаю, тем, что не было сделано приобретений, команда не теряет шансы потенциально бороться в тройке чемпионата», – сказал Булыкин ODDS.ru.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 3 марта команда сыграет в 19-м туре РПЛ с «Локомотивом».