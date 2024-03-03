Петржела: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство. Тем более с одним приобретением, который сделал московский клуб, вряд ли можно рассчитывать на высокие места», — сказал Петржела ODDS.ru.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.