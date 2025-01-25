Булыкин: «От перехода Селихова в «Химки» всем будет хорошо — и футболисту, и клубу»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего вратаря «Спартака» Александра Селихова в «Химки».

«От этого перехода всем будет хорошо — и футболисту, и клубу. Это неплохой игрок, выступал на высоком уровне. Селихов еще способен себя проявить. Если клуб даст невысокую зарплату, то ничем не рискует. Селихов выше уровня «Химок», но это надо ещё доказать. Самое тяжелое — поиграть не на своем уровне. Но зато потом можно вернуться на свой, всем доказать и перейти куда-то в лучший клуб. Если у человека есть мотивация и желание, то он это сделает. Не знаю, что о себе думает Селихов. Может, он уже не хочет возвращаться, а хочет закончить. Это вратарь высокого уровня, но он не может поймать стабильность и поменьше травмироваться», — цитирует Legalbet Булыкина.

Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он известен по выступлениям за «Амкар».