Угаров: «Не исключаю, что в оставшихся играх Вендел будет приберегать себя для новой команды»

Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал планируемый летом 2025 года переход полузащитника Вендела в «Ботафого».

«Согласен, что Вендел был одним из лучших футболистов последних лет в российском футболе. Не думаю, что его уход летом будет большой потерей для команды. «Зениту» сейчас прежде всего нужно выиграть чемпионат в седьмой раз подряд в год столетия клуба.

Если же возвращаться к Венделу, то многие сильные футболисты уходили из «Зенита» ещё во времена еврокубков: Халк, Данни, Бруну Алвеш и многие другие. Мне кажется, все эти футболисты были сильнее Вендела. Поэтому думаю, что с ним нужно было расстаться уже сейчас и забыть. Я не исключаю такого варианта, что в оставшихся играх Вендел будет приберегать себя для новой команды», — цитирует Legalbet Угарова.