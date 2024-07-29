Булыкин оценил игру Глушенкова в этом сезоне

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил выступление нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в начале сезона.

— Как вам игра Глушенкова в первых турах?

— В «Зените» собраны очень сильные футболисты: понятное дело, у Глушенкова будет не один-два момента, как если бы он был в какой-нибудь другой команде, — а четыре-пять. Причем из них два-три — стопроцентных. Здесь главное — забить. У него все есть в плане футбольных качеств. Если он будет реализовывать свои шансы, то может стать лучшим бомбардиром. Реализация — это главное.

Глушенков поднял очень высокую планку. Но что случится в следующих матчах? Может быть, он сыграет против ЦСКА или против «Спартака», где хорошие защитники, и уже будет не так хорош. Посмотрим, как «Зенит» сыграет с топ-соперниками.

25-летний форвард забил 5 голов в первых трех матчах за «Зенит» в этом сезоне.