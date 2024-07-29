Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

Булыкин оценил игру Глушенкова в этом сезоне

Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил выступление нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в начале сезона.

— Как вам игра Глушенкова в первых турах?

— В «Зените» собраны очень сильные футболисты: понятное дело, у Глушенкова будет не один-два момента, как если бы он был в какой-нибудь другой команде, — а четыре-пять. Причем из них два-три — стопроцентных. Здесь главное — забить. У него все есть в плане футбольных качеств. Если он будет реализовывать свои шансы, то может стать лучшим бомбардиром. Реализация — это главное.

Глушенков поднял очень высокую планку. Но что случится в следующих матчах? Может быть, он сыграет против ЦСКА или против «Спартака», где хорошие защитники, и уже будет не так хорош. Посмотрим, как «Зенит» сыграет с топ-соперниками.

Эсекиэль Барко. «Если Барко будет так забивать в каждом туре, то это супертрансфер». Булыкин — о Чалове, Глушенкове и интриге в РПЛ

25-летний форвард забил 5 голов в первых трех матчах за «Зенит» в этом сезоне.

Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
0
Читайте также
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Телеканал Eurosport отстранил комментатора от работы на Олимпиаде из-за сексизма
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Булыкин — о «Спартаке» Станковича: «Должны бороться за тройку»
Булыкин — о будущем Дзюбы и Джикии: «Могут усилить команды РПЛ»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев считает старт команды в РПЛ удовлетворительным
Защитник ЦСКА Гайич: «Николич отличный тренер, с ним хорошо работать»
Дюпин поделился мнением о матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Роша о будущем в ЦСКА: «У меня есть трудовое соглашение с клубом, не думаю о других вариантах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» объявил о переходе в клуб защитника «Галатасарая» Караташа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости