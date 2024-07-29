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Колыванов: «Главная проблема Тюкавина — не в одноклубниках, а в агенте»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова агента нападающего бело-голубых Константина Тюкавина относительно результативности игрока.

Ранее представляющий интересы форварда Алексей Сафонов в интервью изданию «Спорт Уикэнд» заявил, что если бы Тюкавин играл за «Зенит», он забивал бы по 30 мячей.

«Думаю, главная проблема Константина — точно не одноклубниках, а в его агенте. Форвард высокого класса должен забивать не только когда все идет хорошо, но и в те моменты, когда команде трудно, когда надо тащить и переворачивать матчи.

После успешного прошлого сезона молодому форварду будет тяжелее, чем обычно — из-за того, что на него уже совсем другой настрой у соперников. И совсем другие ожидания у болельщиков. Чтобы это преодолеть, нужно в первую очередь продолжать пахать — и вдвойне спрашивать с самого себя, а не пенять на партнеров и обстоятельства», — сказал Колыванов «СЭ».

Колыванов также высказался об окружении Тюкавина.

«Сколько мы видели футболистов, которые после одного яркого отрезка навсегда пропадали? И тут важно, как на игрока влияет его ближайшее окружение. Как такие слова его агента помогут Константину? Какой после этого будет реакция его одноклубников, благодаря которым он провёл успешный прошлый сезон?

Говорят, в «Динамо» скоро появится новый форвард из Марокко. Если так, он создаст серьезную конкуренцию Тюкавину. И очень надеюсь, что в семье и в тренерском штабе найдутся люди, кто сможет донести до Тюкавина правильные мысли», — добавил Колыванов.

22-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых. В сезоне-2024/2025 он отметился 1 голевой передачей в 2 матчах РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Игорь Колыванов
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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