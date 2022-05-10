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Сегодня, 11:30

Баринов: «Постараюсь вернуться уже к дерби с «Динамо»

Баринов заявил, что у него нет серьезной травмы
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в беседе с «СЭ» рассказал о своем состоянии здоровья.

«Когда я вернусь на поле? Никакой серьезной травмы у меня нет. Постараюсь вернуться уже к дерби с «Динамо» в субботу», сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» переиграл «Рубин» в заключительном матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0).

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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 22 1 4
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