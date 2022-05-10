Баринов: «Постараюсь вернуться уже к дерби с «Динамо»

Баринов заявил, что у него нет серьезной травмы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в беседе с «СЭ» рассказал о своем состоянии здоровья.

«Когда я вернусь на поле? Никакой серьезной травмы у меня нет. Постараюсь вернуться уже к дерби с «Динамо» в субботу», сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» переиграл «Рубин» в заключительном матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0).

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».