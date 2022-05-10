Гаджиев: «Федотов дорос до работы в ЦСКА или «Спартаке»

Гаджиев считает, что Федотов готов к работе в ЦСКА или «Спартаке»

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил работу Владимира Федотова на посту главного тренера в «Оренбурге» и «Сочи».

«В «Оренбурге» Федотов проделал хорошую работу, — приводит слова Федотова Betonmobile.ru. — Команда вышла в РПЛ, где прекрасно выступала, но затем появились какие-то «жучки», которые стали вмешиваться. Так получается почти всегда в тех клубах, где есть какой-то ресурс. Начали учить, кого покупать, а кого продавать. Потом Владимир ушел в «Сочи», где зарекомендовал себя как специалист с хорошими задатками, который достиг определенного уровня».

По мнению тренера, Федотов готов к работе в российском топ-клубе.

«Не знаю, какой резон Владимиру идти в тот же ЦСКА. Понятно, что это бренд, но в Сочи есть все условия для стабильной работы. Но Федотов дорос до работы в ЦСКА или «Спартаке», — сказал он.

Ранее «СЭ» сообщил, что 55-летний россиянин и бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич являются кандидатами на место главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Также в СМИ говорилось об интересе к главному тренеру «Сочи» со стороны «Спартака».