Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:17

Гаджиев: «Федотов дорос до работы в ЦСКА или «Спартаке»

Гаджиев считает, что Федотов готов к работе в ЦСКА или «Спартаке»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил работу Владимира Федотова на посту главного тренера в «Оренбурге» и «Сочи».

«В «Оренбурге» Федотов проделал хорошую работу, — приводит слова Федотова Betonmobile.ru. — Команда вышла в РПЛ, где прекрасно выступала, но затем появились какие-то «жучки», которые стали вмешиваться. Так получается почти всегда в тех клубах, где есть какой-то ресурс. Начали учить, кого покупать, а кого продавать. Потом Владимир ушел в «Сочи», где зарекомендовал себя как специалист с хорошими задатками, который достиг определенного уровня».

По мнению тренера, Федотов готов к работе в российском топ-клубе.

«Не знаю, какой резон Владимиру идти в тот же ЦСКА. Понятно, что это бренд, но в Сочи есть все условия для стабильной работы. Но Федотов дорос до работы в ЦСКА или «Спартаке», — сказал он.

Ранее «СЭ» сообщил, что 55-летний россиянин и бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич являются кандидатами на место главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Также в СМИ говорилось об интересе к главному тренеру «Сочи» со стороны «Спартака».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-fedotov-doros-do-rabotyi-v-tsska-ili-spartake
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
«Если «Динамо» возьмет трофей — отращу усы!» Интервью Льва Лещенко — о Яшине, Высоцком, Шварце, Федуне и Зареме
«Всегда хочется обыграть «Спартак». Мостовой — о предстоящем матче в Москве
Салихова: «Зенит» существует ради игр против «Спартака»
Матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах
Попов займет должность главного тренера «Химок» в период дисквалификации Юрана
Сергей Юран дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес судей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баринов: «Постараюсь вернуться уже к дерби с «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости