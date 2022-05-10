«Локомотив» постарается продлить контракт с Рыбусом

Рыбус может остаться в чемпионате России еще на один сезон.

«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с польским футболистом Мацеем Рыбусом, информирует Metaratings.ru.

Спортивный директор Томас Цорн обсудит с 32-летним игроком продление контракта.

Действующий договор Рыбуса с «Локомотивом» завершится предстоящим летом. За команду он выступает с июля 2017 года и стал с ней чемпионом России сезона-2017/18, а также выиграл два Кубка страны.

В текущем розыгрыше чемпионата России Рыбус провел 21 матч и заработал в них восемь предупреждений.