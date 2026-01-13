Дмитриев — о возможном переходе Бабаева: «Точно поможет «Спартаку», если обретет уверенность»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопросы перед началом зимних сборов.

— Как провел отпуск?

— Все супер, отлично отдохнул. Очень рад вернуться, увидеться со всеми. Долгий отдых.

— Чего ждать от второй части чемпионата?

— Про себя не особо хочу говорить. От команды: будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче. Будем улучшать ситуацию в таблице.

— Чувствуешь, что твой статус уже другой?

— Уверенности больше. Летом на сборах было много волнения, первый раз в таком большом клубе. Сейчас чуть спокойнее. Уже сыграл достаточно.

— Какие ожидания от работы с Карседо?

— Надеюсь, положительные. Знаю, что он долгое время работал в штабе Эмери. Унаи всем известен. Интересный факт.

— Ульви Бабаев может оказаться в «Спартаке». Переманивал?

— Не было такого (улыбается). Сейчас «Динамо» он помогал. Это первый сезон, в котором он часто начинает выходить. Если обретет уверенность, точно поможет команде, — сказал Дмитриев.

12 января «Динамо» объявило, что Бабаев начнет подготовку к возобновлению сезона во второй команде. До этого сообщалось, что 21-летний полузащитник может перейти в «Спартак».

В этом сезоне Бабаев провел 15 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.