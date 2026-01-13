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Дмитриев — о возможном переходе Бабаева: «Точно поможет «Спартаку», если обретет уверенность»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопросы перед началом зимних сборов.

— Как провел отпуск?

— Все супер, отлично отдохнул. Очень рад вернуться, увидеться со всеми. Долгий отдых.

— Чего ждать от второй части чемпионата?

— Про себя не особо хочу говорить. От команды: будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче. Будем улучшать ситуацию в таблице.

— Чувствуешь, что твой статус уже другой?

— Уверенности больше. Летом на сборах было много волнения, первый раз в таком большом клубе. Сейчас чуть спокойнее. Уже сыграл достаточно.

— Какие ожидания от работы с Карседо?

— Надеюсь, положительные. Знаю, что он долгое время работал в штабе Эмери. Унаи всем известен. Интересный факт.

— Ульви Бабаев может оказаться в «Спартаке». Переманивал?

— Не было такого (улыбается). Сейчас «Динамо» он помогал. Это первый сезон, в котором он часто начинает выходить. Если обретет уверенность, точно поможет команде, — сказал Дмитриев.

12 января «Динамо» объявило, что Бабаев начнет подготовку к возобновлению сезона во второй команде. До этого сообщалось, что 21-летний полузащитник может перейти в «Спартак».

В этом сезоне Бабаев провел 15 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

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Ульви Бабаев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Дмитриев (Спартак)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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Максим Глушенков

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 10
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Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков

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 7
П
Педро
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

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