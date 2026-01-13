Дмитриев — о возможном переходе Бабаева: «Точно поможет «Спартаку», если обретет уверенность»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопросы перед началом зимних сборов.
— Как провел отпуск?
— Все супер, отлично отдохнул. Очень рад вернуться, увидеться со всеми. Долгий отдых.
— Чего ждать от второй части чемпионата?
— Про себя не особо хочу говорить. От команды: будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче. Будем улучшать ситуацию в таблице.
— Чувствуешь, что твой статус уже другой?
— Уверенности больше. Летом на сборах было много волнения, первый раз в таком большом клубе. Сейчас чуть спокойнее. Уже сыграл достаточно.
— Какие ожидания от работы с Карседо?
— Надеюсь, положительные. Знаю, что он долгое время работал в штабе Эмери. Унаи всем известен. Интересный факт.
— Ульви Бабаев может оказаться в «Спартаке». Переманивал?
— Не было такого (улыбается). Сейчас «Динамо» он помогал. Это первый сезон, в котором он часто начинает выходить. Если обретет уверенность, точно поможет команде, — сказал Дмитриев.
12 января «Динамо» объявило, что Бабаев начнет подготовку к возобновлению сезона во второй команде. До этого сообщалось, что 21-летний полузащитник может перейти в «Спартак».
В этом сезоне Бабаев провел 15 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1