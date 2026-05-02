Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию: «Общался с Бабаевым»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию после матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Почему вы задержались на 45 минут на пресс-конференцию?

— Я общался с Романом Бабаевым. Мы общаемся после каждого матча. Сегодня наш разговор задержался.

Серия ЦСКА без побед в РПЛ достигла пяти матчей — 3 ничьих и 2 поражения. Команда с 45 очками занимает шестое место в таблице.

В 29-м туре РПЛ ЦСКА 11 мая на выезде встретится с «Пари НН».

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