Дивеев отметил игру Еременко перед матчем с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев — о матче с «Ростовом» в 12-м туре чемпионата России. В составе соперника он выделил Романа Еременко.

Сегодня проведём заключительный матч перед перерывом на сборные!



?? #ЦСКАростов

? РПЛ

? 16:30 мск

? ВЭБ Арена

? Матч Премьер

? https://t.co/mDuvwwBtDd pic.twitter.com/8G3g22hnX7 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 6, 2019

— Думаю, в топ-6 команд РПЛ они входят, — цитирует Дивеева официальный Twitter клуба. — Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы. Еременко — сильный футболист. Смотрю на его игру — его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас «Ростов» идет на своем месте.

Матч ЦСКА — «Ростов» начнется в 16.30 по московскому времени.

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