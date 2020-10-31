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Дистанционное управление. Тедеско помогает тренерам «Спартака» в матче с «Ростовом»

18:00
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не имеет права присутствовать на скамейке команды в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Немецкий специалист пропускает встречу из-за перебора желтых карточек.

Тем не менее, Тедеско присутствует на стадионе. И он удалено передает сообщения своим помощникам.

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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