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Бушманов назвал закономерным результатом ничью в матче «Спартак» — ЦСКА

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Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Матч понравился, я думаю, что дерби получился и удался. Все было в нем, что присуще таким матчам. Что касается содержания, то в первом тайме ЦСКА выглядел предпочтительнее и увереннее «Спартака». У красно-белых мало что получалось, было много эмоций и сумбура. Во втором тайме, наоборот, «Спартак» уже владел мячом и создавал опасные моменты. Не скажу, что команда была ближе к победе, но ничь, на мой взгляд, закономерный результат. В пользу кого ничья? В пользу болельщиков! Я думаю, что зрители получили удовольствие от этой игры», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/karrera-schitaet-chto-spartak-i-cska-budut-borotsya-za-chempionstvo-1986150/
Евгений Бушманов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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