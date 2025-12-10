Гендиректор «Спартака» Некрасов — о ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет. Юношеские пристрастия не мешают работать на благо клуба»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в комментарии «СЭ» объяснил фотографии в символике ЦСКА.

— Очень много фанатов «Спартака» и ЦСКА возбудились, когда вы были назначены гендиректором клуба, потому что не понимали, почему появились ваши фото в шарфе ЦСКА.

— Откуда они возникли, я сам ума не приложу.

— Действительно ли вы болели за ЦСКА, как об этом говорят?

— Когда мое назначение было озвучено и когда, наверное, первые 2-3 дня все достаточно живо реагировали, после этого целый ряд, как говорит Александр Мостовой, футбольных людей высказались. И ваши, скажем так, старшие акулы пера, например Игорь Рабинер, по-моему, очень четко высказались на эту тему. Я думаю, вы все примерно помните, какой был основной лейтмотив.

У меня все очень просто: ко мне обратились люди, с которыми я работал в «Лукойле» десять лет. Я знаю их почти четверть века. Они доверяют мне, я доверяю им. Это предложение звучало несколько раз и раньше. Поэтому они примерно знают, что от меня ожидать, исходя из нашей совместной работы. Они знают, что я безумно люблю футбол. Конечно, на уровне любителя, но, наверное, это тоже немного помогает. Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно знаю, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские, молодежные, какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать на благо клуба. А вот как получится, это мы посмотрим, я думаю, для начала ближе к концу этого сезона, потом — следующего.

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом «Газпромбанка» и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.