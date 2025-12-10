Гендиректор «Спартака» Некрасов — о ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет. Юношеские пристрастия не мешают работать на благо клуба»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в комментарии «СЭ» объяснил фотографии в символике ЦСКА.
— Очень много фанатов «Спартака» и ЦСКА возбудились, когда вы были назначены гендиректором клуба, потому что не понимали, почему появились ваши фото в шарфе ЦСКА.
— Откуда они возникли, я сам ума не приложу.
— Действительно ли вы болели за ЦСКА, как об этом говорят?
— Когда мое назначение было озвучено и когда, наверное, первые 2-3 дня все достаточно живо реагировали, после этого целый ряд, как говорит Александр Мостовой, футбольных людей высказались. И ваши, скажем так, старшие акулы пера, например Игорь Рабинер, по-моему, очень четко высказались на эту тему. Я думаю, вы все примерно помните, какой был основной лейтмотив.
У меня все очень просто: ко мне обратились люди, с которыми я работал в «Лукойле» десять лет. Я знаю их почти четверть века. Они доверяют мне, я доверяю им. Это предложение звучало несколько раз и раньше. Поэтому они примерно знают, что от меня ожидать, исходя из нашей совместной работы. Они знают, что я безумно люблю футбол. Конечно, на уровне любителя, но, наверное, это тоже немного помогает. Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно знаю, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские, молодежные, какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать на благо клуба. А вот как получится, это мы посмотрим, я думаю, для начала ближе к концу этого сезона, потом — следующего.
С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом «Газпромбанка» и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.
6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1