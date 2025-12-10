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Гендиректор «Спартака» Некрасов — о ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет. Юношеские пристрастия не мешают работать на благо клуба»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в комментарии «СЭ» объяснил фотографии в символике ЦСКА.

— Очень много фанатов «Спартака» и ЦСКА возбудились, когда вы были назначены гендиректором клуба, потому что не понимали, почему появились ваши фото в шарфе ЦСКА.

— Откуда они возникли, я сам ума не приложу.

— Действительно ли вы болели за ЦСКА, как об этом говорят?

— Когда мое назначение было озвучено и когда, наверное, первые 2-3 дня все достаточно живо реагировали, после этого целый ряд, как говорит Александр Мостовой, футбольных людей высказались. И ваши, скажем так, старшие акулы пера, например Игорь Рабинер, по-моему, очень четко высказались на эту тему. Я думаю, вы все примерно помните, какой был основной лейтмотив.

У меня все очень просто: ко мне обратились люди, с которыми я работал в «Лукойле» десять лет. Я знаю их почти четверть века. Они доверяют мне, я доверяю им. Это предложение звучало несколько раз и раньше. Поэтому они примерно знают, что от меня ожидать, исходя из нашей совместной работы. Они знают, что я безумно люблю футбол. Конечно, на уровне любителя, но, наверное, это тоже немного помогает. Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно знаю, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские, молодежные, какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать на благо клуба. А вот как получится, это мы посмотрим, я думаю, для начала ближе к концу этого сезона, потом — следующего.

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом «Газпромбанка» и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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