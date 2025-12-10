Газизов — об отставке Биджиева: «Это печально»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об уходе главного тренера Хасанби Биджиева из клуба.

«На попечительском совете было принято общее решение принять отставку Биджиева. Это было больше его решение. Можно сказать, пришлось согласиться с его желанием уйти. Для нас это не есть хорошо. Это печально. Но мы уважаем выбор Хасанби Эдуардовича, который проделал с нашей командой большой путь. Уверен, у него большое профессиональное будущее», — сказал Газизов «СЭ».

Биджиев возглавлял «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда поднялась из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.