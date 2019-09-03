Директор по коммуникациям РФС: «Призываем тренеров воздерживаться от оценок по судейству»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников призвал тренеров команд премьер-лиги не давать комментариев по работе арбитров на матчах чемпионата России.

— Некоторые тренеры футбольных клубов дают оценки судейству, — сказал Мельников. — Мы не против мнений, но иногда они бывают некорректными. Призываем воздерживаться от оценок, тем более, на эмоциях после матчей. В некоторых европейских лигах вообще запрещено комментировать судейство. Давайте реагировать спокойнее. (Иван Торопцев)