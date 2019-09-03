Директор по коммуникациям РФС: «Призываем тренеров воздерживаться от оценок по судейству»
15:26
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников призвал тренеров команд премьер-лиги не давать комментариев по работе арбитров на матчах чемпионата России.
— Некоторые тренеры футбольных клубов дают оценки судейству, — сказал Мельников. — Мы не против мнений, но иногда они бывают некорректными. Призываем воздерживаться от оценок, тем более, на эмоциях после матчей. В некоторых европейских лигах вообще запрещено комментировать судейство. Давайте реагировать спокойнее. (Иван Торопцев)
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи