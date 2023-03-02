Директор «Чертаново» считает, что всем российским лигам надо переходить на систему «весна-осень»

Директор «Чертаново» Илья Савченко поделился мнением о возможном переходе чемпионата России на розыгрыш по системе «весна-осень».

«Я сторонник того, чтобы мы играли по системе «весна-осень». У нас северная страна, терять лето — бессмысленно. Сейчас таковы реалии, что у нас не особо много частных клубов. У команд, у которых финансирование происходит за счет государственной составляющей, упрощается планирование бюджета. Плюс мы не должны забывать, что есть детско-юношеский футбол, который тоже переходит на систему «весна-осень». Так что я поддерживаю это решение. Мне кажется, давно надо было это сделать. Единственный повод, почему не делали раньше, — была оглядка на систему УЕФА. Так как сейчас мы по сути не контактируем с Европой, мне кажется, нам надо идти своим путем и всем лигам переходить на систему «весна-осень». Да, это будет тяжело сделать. Но я вижу, как это будет происходить в юношеской лиге. Это надо делать всем», — приводит слова Савченко «РБ Спорт».

С сезона-2011/12 чемпионат России разыгрывается по системе «осень-весна». Сейчас было принято решение разделить вторую лигу ФНЛ на два уровня, один из которых будет играть по схеме «весна-осень».