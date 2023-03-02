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Сегодня, 11:00

Директор «Чертаново» считает, что всем российским лигам надо переходить на систему «весна-осень»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор «Чертаново» Илья Савченко поделился мнением о возможном переходе чемпионата России на розыгрыш по системе «весна-осень».

«Я сторонник того, чтобы мы играли по системе «весна-осень». У нас северная страна, терять лето — бессмысленно. Сейчас таковы реалии, что у нас не особо много частных клубов. У команд, у которых финансирование происходит за счет государственной составляющей, упрощается планирование бюджета. Плюс мы не должны забывать, что есть детско-юношеский футбол, который тоже переходит на систему «весна-осень». Так что я поддерживаю это решение. Мне кажется, давно надо было это сделать. Единственный повод, почему не делали раньше, — была оглядка на систему УЕФА. Так как сейчас мы по сути не контактируем с Европой, мне кажется, нам надо идти своим путем и всем лигам переходить на систему «весна-осень». Да, это будет тяжело сделать. Но я вижу, как это будет происходить в юношеской лиге. Это надо делать всем», — приводит слова Савченко «РБ Спорт».

С сезона-2011/12 чемпионат России разыгрывается по системе «осень-весна». Сейчас было принято решение разделить вторую лигу ФНЛ на два уровня, один из которых будет играть по схеме «весна-осень».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/direktor-chertanovo-vsem-rossijskim-ligam-nado-perehodit-na-sistemu-vesna-osen/
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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П
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