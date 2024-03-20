Директор академии «Црвены Звезды»: «Когда был в Петербурге, шутил: «Берите Миятовича сейчас, скоро он будет стоить очень дорого»

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Зенита» к экс-нападающему «Црвены Звезды» Йовану Миятовичу, который теперь выступает за «Нью-Йорк Сити».

— Зимой в США уехал Миятович. Писали, что «Зенит» его тоже хотел. Почему он выбрал США?

— Когда я был в Санкт-Петербурге, я даже шутил: «Если вы хотите Миятовича, берите сейчас, скоро он будет стоить очень дорого». Я говорил это в шутку, но так и получилось. Миятович был в команде с самого раннего возраста. Он играл в основной команде в Лиге чемпионов. Думаю, Миятович не задержится в США. Его купила «Сити Футбол Груп». Может быть, летом он уже будет в «Манчестер Сити».

— Писали, что он не хотел в «Зенит» из-за отсутствия еврокубков.

— Думаю, это неправда. Знаю семью Миятовича, его агента и отношения клубов. Думаю, просто «Сити Футбол Груп» дал огромное предложение, от которого мы не могли отказаться.

Миятович является воспитанником академии клуба «Црвена Звезда».