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Сегодня, 21:00

Директор академии «Црвены Звезды»: «Когда был в Петербурге, шутил: «Берите Миятовича сейчас, скоро он будет стоить очень дорого»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Зенита» к экс-нападающему «Црвены Звезды» Йовану Миятовичу, который теперь выступает за «Нью-Йорк Сити».

— Зимой в США уехал Миятович. Писали, что «Зенит» его тоже хотел. Почему он выбрал США?

— Когда я был в Санкт-Петербурге, я даже шутил: «Если вы хотите Миятовича, берите сейчас, скоро он будет стоить очень дорого». Я говорил это в шутку, но так и получилось. Миятович был в команде с самого раннего возраста. Он играл в основной команде в Лиге чемпионов. Думаю, Миятович не задержится в США. Его купила «Сити Футбол Груп». Может быть, летом он уже будет в «Манчестер Сити».

— Писали, что он не хотел в «Зенит» из-за отсутствия еврокубков.

— Думаю, это неправда. Знаю семью Миятовича, его агента и отношения клубов. Думаю, просто «Сити Футбол Груп» дал огромное предложение, от которого мы не могли отказаться.

Миятович является воспитанником академии клуба «Црвена Звезда».

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

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ФК Нью-Йорк Сити
ФК Црвена Звезда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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