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Динияр Билялетдинов высказался об идее РФС ужесточить наказание за оскорбления судей

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил идею РФС ужесточить наказание за оскорбления судей.

«Трудно сказать. Непонятно, кто будет оценивать критерии. Конечно, когда есть явные оскорбления, то тут и думать нечего, нужно применять санкции. В плане того, кто это все будет рассматривать, какие будут последствия в моменте, потому что это же на поле происходит. Я не думаю, что ребята после игры будут журналистам в микст-зоне что-то говорить про судей. А на поле где-то может вырваться, в пылу борьбы это все будут документировать что ли? Кто это будет оценивать?» — сказал Билялетдинов Betonmobile.ru.

Судейский комитет РФС и департамент судейства обеспокоены поведением футболистов, тренеров и официальных лиц клубов по отношению к арбитрам. Как стало известно «СЭ», существует идея изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление рефери.

Динияр Билялетдинов
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