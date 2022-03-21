Динияр Билялетдинов высказался об идее РФС ужесточить наказание за оскорбления судей

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил идею РФС ужесточить наказание за оскорбления судей.

«Трудно сказать. Непонятно, кто будет оценивать критерии. Конечно, когда есть явные оскорбления, то тут и думать нечего, нужно применять санкции. В плане того, кто это все будет рассматривать, какие будут последствия в моменте, потому что это же на поле происходит. Я не думаю, что ребята после игры будут журналистам в микст-зоне что-то говорить про судей. А на поле где-то может вырваться, в пылу борьбы это все будут документировать что ли? Кто это будет оценивать?» — сказал Билялетдинов Betonmobile.ru.

Судейский комитет РФС и департамент судейства обеспокоены поведением футболистов, тренеров и официальных лиц клубов по отношению к арбитрам. Как стало известно «СЭ», существует идея изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление рефери.