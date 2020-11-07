Динияр Билялетдинов: «Сдувается «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с «СЭ» прокомментировал матч 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (2:2).
— Не знаю, почему сегодня получилась ничья с клубом, который на 11-ом месте в турнирной таблице. Может быть, сдувается «Спартак», я не знаю. Какие проблемы? Наверно, был разный уровень подготовки к матчу у соперников. Все равно «Спартак» — один из фаворитов чемпионата. Бывают такие результаты, ничего страшного, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Исправятся ли? Не уверен. Мне кажется, что «Спартаку» не хватает гибкости в тактике, потому что в принципе одно и то же играют, их изучают соперники. С каждым матчем все сложнее «Спартаку» будет чего-то добиваться. (Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.