Динияр Билялетдинов не считает «Зенит» главным фаворитом чемпионата России
Победа в Суперкубке еще не делает «Зенит» главным фаворитом в Тинькофф чемпионате России, считает экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов.
«Зенит» сегодня победил, но я не вижу в этом ничего страшного — победил и победил, — цитирует Билялетдинова РБК 17 июля. — Я не считаю их однозначными фаворитами на весь сезон. В нашем чемпионате есть команды, которые могут прервать гегемонию Питера".
«Зенит» победил «Локомотив» в матче Суперкубок России со счетом 3:0. Матч проходил в Калининграде. Для «Зенита» этот Суперкубок стал шестым — ранее клуб из Санкт-Петербурга завоевывал этот трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.
Чемпионат России стартует 24 июля. «Зенит» является действующим чемпионом страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/60f32cf19a79477f3e349caa?from=newsfeed
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю