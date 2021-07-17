Динияр Билялетдинов не считает «Зенит» главным фаворитом чемпионата России

Победа в Суперкубке еще не делает «Зенит» главным фаворитом в Тинькофф чемпионате России, считает экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов.

«Зенит» сегодня победил, но я не вижу в этом ничего страшного — победил и победил, — цитирует Билялетдинова РБК 17 июля. — Я не считаю их однозначными фаворитами на весь сезон. В нашем чемпионате есть команды, которые могут прервать гегемонию Питера".

«Зенит» победил «Локомотив» в матче Суперкубок России со счетом 3:0. Матч проходил в Калининграде. Для «Зенита» этот Суперкубок стал шестым — ранее клуб из Санкт-Петербурга завоевывал этот трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Чемпионат России стартует 24 июля. «Зенит» является действующим чемпионом страны.