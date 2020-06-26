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«Динамо» ждет решение, в каком составе сыграет против ЦСКА

12:50
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«Динамо» опубликовало новый пост в Instagram. Команда отправилась на 14-дневный карантин после того, как несколько игроков клуба сдали положительный тест на коронавирус.

Завтра, 27 июня, «Динамо» встретится с ЦСКА в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ. Команда может сыграть против армейцев молодежным составом.

— Попытка номер 2, — говорится в сообщении. — Один день, и бело-голубые вступают в игру. Ждем решения, в каком составе.

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