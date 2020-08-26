В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

Петербургский клуб не проигрывает сопернику уже три матча подряд. В последний раз «Динамо» одерживало победу над «Зенитом» в 2018 году (1:0).

Следить за матчем «Динамо» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Зенит»