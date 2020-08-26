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«Динамо» — «Зенит»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:45
«Динамо» на своем поле примет «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» на своем поле примет «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

Петербургский клуб не проигрывает сопернику уже три матча подряд. В последний раз «Динамо» одерживало победу над «Зенитом» в 2018 году (1:0).

Следить за матчем «Динамо» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Зенит»

Динамо — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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