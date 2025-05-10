Чемпион UFC Анкалаев нанес символический удар перед матчем «Динамо» — «Зенит»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев нанес символический удар перед игрой 28-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Зенитом». Матч проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.

32-летний российский боец стал обладателем титула, победив бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей на турнире UFC 313 9 марта 2025 года в Лас-Вегасе.