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«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и ушел на перерыв лидером РПЛ

15:57
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Клаудиньо открывает счет в матче. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Клаудиньо открывает счет в матче. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в центральном матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России.

Благодаря этому результату петербургский клуб набрал 38 очков и остался лидером в турнирной таблице премьер-лиги, опережая «Динамо» на два очка.

В начале первого тайма полузащитник «Зенита» Клаудиньо не смог реализовать пенальти, однако открыл счет позже, на 34-й минуте. Во втором тайме счет сравнял Дмитрий Скопинцев.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Скопинцев, 72 (1:1)
Нереализованный пенальти
Клаудиньо 11
Динамо
Шунин Бальбуэна Ордец Скопинцев (Паршивлюк, 90+3 ) Варела Фомин Моро Захарян Грулев Макаров Тюкавин (Игбун, 84 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел (Оздоев, 46) Кузяев (Сутормин, 87) Клаудиньо (Кузнецов, 90+4) Малком (Ерохин, 46) Мостовой (Круговой, 87)
Предупреждения
Моро 68  -  Дуглас Сантос 45
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Москалев (Воронеж) Демешко (Химки)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры