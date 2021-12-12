«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и ушел на перерыв лидером РПЛ
«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в центральном матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России.
Благодаря этому результату петербургский клуб набрал 38 очков и остался лидером в турнирной таблице премьер-лиги, опережая «Динамо» на два очка.
В начале первого тайма полузащитник «Зенита» Клаудиньо не смог реализовать пенальти, однако открыл счет позже, на 34-й минуте. Во втором тайме счет сравнял Дмитрий Скопинцев.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
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