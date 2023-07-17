Гранат: «Рубину» по силам быть в первой десятке РПЛ»
Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат поделился ожиданиями от выступлений казанской команды в предстоящем сезоне чемпионата России.
«Хочется, чтобы «Рубин» в этом году стал бойцовским середняком. Большего, исходя из той трансферной политики, которую приводит клуб, я ожидать от казанцев не могу. Не думаю, что «Рубин» станет темной лошадкой в этом году, как «Оренбург» в том сезоне. Но им по силами быть в первой десятке РПЛ. Хочется отметить, что им поможет тот факт, что их тренирует опытный Рахимов. Он уверенно справился с задачей выхода в РПЛ, это о многом говорит», — цитирует Граната Metaratings.ru.
По итогам минувшего сезона «Рубин» занял первое место в турнирной таблице первой лиги и вышел в РПЛ.
22 июля казанская команда сыграет против «Локомотива» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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