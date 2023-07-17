Гранат: «Рубину» по силам быть в первой десятке РПЛ»

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат поделился ожиданиями от выступлений казанской команды в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Хочется, чтобы «Рубин» в этом году стал бойцовским середняком. Большего, исходя из той трансферной политики, которую приводит клуб, я ожидать от казанцев не могу. Не думаю, что «Рубин» станет темной лошадкой в этом году, как «Оренбург» в том сезоне. Но им по силами быть в первой десятке РПЛ. Хочется отметить, что им поможет тот факт, что их тренирует опытный Рахимов. Он уверенно справился с задачей выхода в РПЛ, это о многом говорит», — цитирует Граната Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона «Рубин» занял первое место в турнирной таблице первой лиги и вышел в РПЛ.

22 июля казанская команда сыграет против «Локомотива» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.