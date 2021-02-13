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«Динамо» выделило «Спартаку» около 1300 билетов на матч Кубка России

10:13
&quot;Динамо&quot; на своем поле примет &quot;Спартак&quot;. Фото ФК «Спартак»
&quot;Динамо&quot; на своем поле примет &quot;Спартак&quot;. Фото ФК «Спартак»
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«Динамо» определилось с квотой гостевых болельщиков на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Спартака».

«Спартак» получит 1 284 билета согласно регламенту. Будет гостевой сектор», — приводит слова директора департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова ТАСС.

«Спартак» получил 10 процентов от общей квоты, которая из-за пандемии коронавируса составляет 50 процентов от максимальной вместимости.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 20 февраля на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:30 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10692563

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