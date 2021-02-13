«Динамо» выделило «Спартаку» около 1300 билетов на матч Кубка России
«Динамо» определилось с квотой гостевых болельщиков на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Спартака».
«Спартак» получит 1 284 билета согласно регламенту. Будет гостевой сектор», — приводит слова директора департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова ТАСС.
«Спартак» получил 10 процентов от общей квоты, которая из-за пандемии коронавируса составляет 50 процентов от максимальной вместимости.
Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 20 февраля на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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