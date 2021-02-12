«Зенит» вернулся в Санкт-Петербург с зимних сборов
«Зенит» завершил зимние тренировочные сборы и вернулся в Санкт-Петербург, сообщает официальный Twitter клуба. Утром 12 февраля сине-бело-голубые провели последний контрольный матч в Дубае, разгромив сборную Узбекистана 4:0.
Дома ? pic.twitter.com/Z4V9DjMleJ— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) February 12, 2021
Первый официальный матч в 2021 году чемпионы России проведут 20 февраля: в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России петебуржцы примут «Арсенал».
Семь дней спустя, 27 февраля «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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