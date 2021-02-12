РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» вернулся в Санкт-Петербург с зимних сборов

23:14
Санкт-Петербург из самолета. Фото ФК «Зенит»
Санкт-Петербург из самолета. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» завершил зимние тренировочные сборы и вернулся в Санкт-Петербург, сообщает официальный Twitter клуба. Утром 12 февраля сине-бело-голубые провели последний контрольный матч в Дубае, разгромив сборную Узбекистана 4:0.

Первый официальный матч в 2021 году чемпионы России проведут 20 февраля: в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России петебуржцы примут «Арсенал».

Семь дней спустя, 27 февраля «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир