Тугарев рассказал, почему решил подписать контракт с «Ростовом»
Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев поделился впечатлениями от подписания контракта с клубом.
«Решающим фактором перехода стало доверие руководства, Карпина и всего тренерского штаба. Плюс — атмосфера в команде. Я начал играть, начал прогрессировать. Хочу радовать болельщиков, чтобы мы побеждали в каждом матче», — приводит слова Тугарева пресс-служба клуба.
22-летний воспитанник «Локомотива» был арендован «Ростовом» в начале сезона-2020/21, а в феврале подписал полноценный контракт. За московский клуб футболист провел 43 матча и забил 12 голов в составе молодежно. За основной состав полузащитник отыграл 13 встреч и отметился 1 голевой передачей.
Роман Тугарев — о переходе в Ростов ?— Football Club Rostov (@rostovfc) February 13, 2021
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