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Тугарев рассказал, почему решил подписать контракт с «Ростовом»

11:50
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Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев поделился впечатлениями от подписания контракта с клубом.

«Решающим фактором перехода стало доверие руководства, Карпина и всего тренерского штаба. Плюс — атмосфера в команде. Я начал играть, начал прогрессировать. Хочу радовать болельщиков, чтобы мы побеждали в каждом матче», — приводит слова Тугарева пресс-служба клуба.

22-летний воспитанник «Локомотива» был арендован «Ростовом» в начале сезона-2020/21, а в феврале подписал полноценный контракт. За московский клуб футболист провел 43 матча и забил 12 голов в составе молодежно. За основной состав полузащитник отыграл 13 встреч и отметился 1 голевой передачей.

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