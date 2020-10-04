«Динамо» в первом матче после ухода Новикова победило «Краснодар»

«Динамо» дома одержало победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе московской команды голы забили полузащитник Вячеслав Грулев и нападающий Даниил Лесовой.

Эта игра стала для динамовцев первой после ухода с поста главного тренера Кирилла Новикова. В прошедшей встрече командой руководил Александр Кульчий.

«Динамо» с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 15 баллов и 8-я строчка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 2:0 (1:0)

Голы: Грулев, 37 (1:0). Лесовой, 57 (2:0).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев (Плиев, 86), Евгеньев, Фомин, Грулев (Терехов, 86), Моро, Шиманьски (Школик, 90), Нжи (Комличенко, 69), Лесовой.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Кайо, 20), Газинский (Камболов, 75), Кабелла, Классон (Сперцян, 75), Вилена, Уткин (Сулейманов, 56), Берг (Кутовой, 75).

Предупреждения: Нжи, 6. Паршивлюк, 41. Шиманьски, 45+1. Смольников, 47. Кайо, 66. Газинский, 74. Лесовой, 75.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва), Данченко (Уфа).

ВАР: Сухой (Люберцы). Демешко (Химки).

4 октября. Москва. Стадион «Динамо».