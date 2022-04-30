Слуцкий: «Самое разгромное поражение. Не помню такого»

Главный тренер «Рубина» леонид Слуцкий после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:6) прокомментирвоал итоги встречи. По его словам, на поле были команды разного уровня.

— Сегодня на поле были команды разного уровня. Был вопрос только в том, какой результат будет в пользу соперника, — отметил Слуцкий.

— Как планировали построить игру?

— Какой смысл об этом говорить? План не сработал.

— Три тура до конца, команда борется за место в РПЛ. Шансы хуже?

— Ухудшились. Любое поражение ухудшает ситуацию.

— Почему в каждом матче «Рубин» играет нестабильно?

— Для того, чтобы быть стабильным, надо быть кем. Мы бесконечно латаем дырки, приводим в состояние короткую обойму. Иногда заплатки не выдерживают и сегодня были разорваны.

— Как футболистов психологически настроить после такого поражения?

— Пока не дам рецепт, что и как. Что бы ни говорили, это болезенный удар по самолюбию каждого из нас. Надо максимально качественно провести последние туры.

— Это для вас самое крупное поражение?

— Да, самое разгромное. Не помню такого. Это самое крупное поражение в моей карьере, думаю.