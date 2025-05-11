«Динамо» — «Спартак»: Сухой снова ошибочно не удалил Станковича

На 82-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» судья Алексей Сухой снова ошибочно не показал красную карточку главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу и не удалил его из технической зоны. Сербский специалист бурно не соглашался с решением рефери не назначить пенальти в ворота бело-голубых, потом саркастически хлопал в ладоши, а затем показал жест, значение которого, видимо, придется оценить КДК РФС.

Деян Станкович. Фото Скриншот трансляции

Напомним, что на 14-й минуте у Сухого впервые возникли основания для показа красной карточки Станковичу. Тот после остановки игры вышел на поле и повел себя в конфронтационной манере по отношению к рефери. Судья на это не отреагировал.