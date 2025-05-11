Футбол
11 мая, 21:32

«Динамо» — «Спартак»: Сухой снова ошибочно не удалил Станковича

Александр Бобров
Шеф-редактор
Деян Станкович.
Фото Скриншот трансляции
Деян Станкович.
Фото Скриншот трансляции
1/2

На 82-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» судья Алексей Сухой снова ошибочно не показал красную карточку главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу и не удалил его из технической зоны. Сербский специалист бурно не соглашался с решением рефери не назначить пенальти в ворота бело-голубых, потом саркастически хлопал в ладоши, а затем показал жест, значение которого, видимо, придется оценить КДК РФС.

Деян Станкович.
Фото Скриншот трансляции

Напомним, что на 14-й минуте у Сухого впервые возникли основания для показа красной карточки Станковичу. Тот после остановки игры вышел на поле и повел себя в конфронтационной манере по отношению к рефери. Судья на это не отреагировал.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак

Деян Станкович
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Динозаврик

    Эмери?

    12.05.2025

  • Динозаврик

    У цыган кроме седла - нет ничего))

    12.05.2025

  • Spacewalker

    Кстати, уроды минусовавшие данный мой вполне нейтральный комментарий, пожалуйста не прячьтесь и покажите свой лик:wink: Как говорится, врагов своих я должен знать в лицо:rofl:

    12.05.2025

  • Спринт

    Когда в причиндалах колхозно-свинная сосиська .. то ручными манипуляциями не превратить около-яичное полу-фабрикатное изделие .. в хреноподобный агрегат ..** Понтов на руб .. причиндалов и на пол-шестого/полушки не найдетси .. однако **

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Зря-это по понятиям,по правилам нет!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Почему в сказках всегда Иван-дурак?

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Вещи пусть оставит!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Только в этот день не было назначено ТРИ пенальти за такие руки!Даже в игре барса-реал.Но плачут только обиженки из спартачка!Не клуб-шапито!

    12.05.2025

  • Spacewalker

    То что Сухой не удалил Станковича это одно дело. Где комментарий Боброва насчёт причины самого возмущения Станковича - игра рукой динамовца. Была или нет? Что то в последнее время комментарии Боброва выглядят странно. То он влезает со своим комментарием типа судья не заметил. То наборот влазиет с комментом, что типа правильно не заметил. А тут молчок.

    12.05.2025

  • Андрей Какурин

    Согласен. Он вообще ничего не видит. Хамит без оглядки на то, что причиняет сопернику., Да и симулянт он первоклассный.

    12.05.2025

  • Андрей Какурин

    Во-во , учите, только сами.

    12.05.2025

  • Андрей Какурин

    Половина Спартака только за симуляцию должна была ьыть удалена. Судейка вообще не замечал этого, я уже не говорю о хамствах спартаковцев и грубых фолах.

    12.05.2025

  • Sinaron

    Тоня, во что одеть очки нужно?

    12.05.2025

  • Dron56

    Наверное Станковичу осталось два матча ... Нервничает, скоро успокоится. Точка.

    12.05.2025

  • GGGARTH

    Корпусом шёл на мяч??? Что за бред? Он корпусом влетал в Рябчука. Оба в итоге упали. За что пенка - непонятно.

    12.05.2025

  • vlad2020

    Прочитал тут некоторых насчет пенальти. Они или слепые, или долбанутые на своем Спартаке, или вообще в футболе не разбираются, т.к. никогда не занимались футболом. Просто пинали мяч во дворе - это не играли в футбол.. Динамовец не хватал Рябчука, руки у него были свободные, он корпусом шел на мяч, а Рябчук просто его схватил и кинул как в дзюдо и не дал тому ударить по мячу, летевшему к нему. Чистейший пенальти. Смотрите обзор голов в этом матче и там все четко видно с разных ракурсов, что и как было, а то несут всякую пургу тут и судью обвиняют

    12.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    а чо там обсуждать? динамик сам признал, что дорисовывал

    11.05.2025

  • Tony Lee

    Алкаш, писать научись сначала.

    11.05.2025

  • Tony Lee

    Нога Умярова? Эпизод пересмотри , очки одень лучше.

    11.05.2025

  • Tony Lee

    Максаков, ты идиот? Умяров вообще не мог видеть и ием более специально зарядить по голове сопернику.

    11.05.2025

  • Владимир Абдула

    Сколько пенальти давали пробить мясу???? А теперь они обиженки

    11.05.2025

  • _моро

    обнимашка негодует)

    11.05.2025

  • Alexander Suvorov

    Учите матчасть, товарищ! Умяров первый на мяче, играет в мяч, Фомин это видит, он лицом к эпизоду, а Умяров смотрит в сторону улетевшего вперед мяча. Столкновение абсолютно игровое, Умяров здесь никакой жести не сделал.

    11.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Прежде всего Сухой зря не поставил пенальти за игру рукой. Но это, конечно, пох уже.

    11.05.2025

  • Семён Фадеич

    Режим дебила включен?

    11.05.2025

  • Деметрио

    Голы- 0! Дальше можно не смотреть!

    11.05.2025

  • Деметрио

    И Каррера скакал, и итальянец( забыл фамилию) тоже прыгал. Это фишечка!

    11.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Пиндюлей надо было судьи отвесить. Вот и все.

    11.05.2025

  • Деметрио

    Если он с 14 минуты полез на судью, какой результат вы хотите спросить с него? Он его сбросил уже!

    11.05.2025

  • Shushik

    На Рябчуке ничего не было. Про игру рукой, комментаторы сказали, что за анналогичный эпизод в другом матче тоже не поставили пенальти. Значит, согласно очередным новым трактовкам, это не пенальти. ВАР тоже промолчал. Карточки судья не додал с обеих сторон. Только одна "случайно задранная" нога Умярова заслуживала КК.

    11.05.2025

  • Александр Солодовников

    Иноагентами признают тех кто "правду" , за деньги из за бугра говорит, а Станкович он и так иноагент...

    11.05.2025

  • Этим жестом он попросил руководство рассчитать его....

    11.05.2025

  • владимир косягин

    у нас за правду иноагентами признают, вот и его надо признать.

    11.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    да, да, опять не удалили станковича - это важный повод для статьи. падение рябчука в штрафной, после толчка, игра рукой защитника - это всё пофиг. про мелочи, типа кучи невыданных жёлтых молчим, главное - написать про неудаление станковича. бобёр, ты молодец

    11.05.2025

  • владимир косягин

    Сухой много чего ошибочно не сделал.

    11.05.2025

  • GGGARTH

    А чего Бобров не пишет про неназначенный пенальти за игру рукой? Или это другое?

    11.05.2025

  • zamo

    От непристойность такая вышла - Хряк разбушевался! Можно подумать, он - первый... Подсвинки опять облажались!

    11.05.2025

  • Александр Солодовников

    Можно , но только условно....)

    11.05.2025

  • Андрей Недобрый

    А вель этот жест видел весь стадион и вся страна ,включая детей и беременных женьщин.. Ждем соответсятвующего рещения КДК..

    11.05.2025

  • -chouan-

    с какой денежкой?

    11.05.2025

  • -chouan-

    статистику матча посмотри

    11.05.2025

  • -chouan-

    расстрелять ?

    11.05.2025

  • -chouan-

    А пенальти не будут обсуждать?

    11.05.2025

  • fedland

    станкович абсолютно не уравновешенный, с неустойчивой психикой человек. был большим игроком, но как тренер пока вызывает много вопросов. сегодня опять устроил эксперимент с составом. на таком фоне готовимся к кубковому матчу...

    11.05.2025

  • rac135

    Наша говеннвя интЭллигенция в года оные написала ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА доносов) Интересно, родственники Боброва входят в это число?

    11.05.2025

  • Александр Максаков

    Умяров под видом , что нога поехала по интерции , рабивает бровь до крови Фомину и где красная карточка , а Нгамале шесть раз сбивали , и одно придупреждение .

    11.05.2025

  • Вася

    самая ужасная ошибка полу-сухого, что он сам себя не удалил, еще в первом тайме!

    11.05.2025

  • Иван

    сидит бобер под столом, один, кому он ваще нафиг нужен. но пялит взор в монитор, а вдруг, устав где нарушен

    11.05.2025

  • the gathering !

    Станкович обнимается со Стаканычем, помнит игру Шалимова, фанател от игры Царя. С кем надо навёл контакт

    11.05.2025

  • Александр Солодовников

    Станкович откровенно нарывается и нарывается в каждом матче, ни один тренер не позволяет себе такого ... Моё мнение, наказание должно быть обязательно и достаточно жёское, вплоть до отстранения от тренерской работы в России...

    11.05.2025

  • Михаил Т

    Лишь одно могу сказать, Нет не так И торпедо и Спартак обыграем просто так

    11.05.2025

  • Ivan Ivanov

    В твой гудок много вошло.

    11.05.2025

  • wam

    Скажи, мил человек, рука была у игрока Динамо в штрафной?

    11.05.2025

  • knight templar

    Скоро станковича удалят сами лукойловские. Им жутко надоело смотреть на обсеры команды в которую они закачали столько бабла. Текущий трансферный бюджет спартака минус 45 млн евро!!

    11.05.2025

  • Alexander Suvorov

    Товарищ, бообров! Вы игру сначала вообще смотрели? Гладышев, как минимум желтая, а то и просмотр на красную в самом начале за игру на Маркиньосе. Глебов Барко бьет в ногу, желтая за срыв атаки и опаснуб игру! Где обсуждения данных эпизодов? А Деяна можно в каждой игре удалять, потому что не понимает признанный чемпион того, что у нас происходит!!!

    11.05.2025

  • Семён Фадеич

    Станкович оборзел.

    11.05.2025

  • Владислав

    Не сметь трогать Станкович а! Ведь за него ратует сам Мостовой)))

    11.05.2025

  • Кузьмичь

    А до него Тедеско, тоже скакал вдоль и поперек. Похже только у таких есь шанс возглавить спартак.

    11.05.2025

  • Rawalex

    Не ссорьтесь. За жест с денежкой его КДК до конца сезона дисквалифицирует. Это куда серьезнее глупого фака Вендела. Радимову в лохматые годы 5 матчей вроде дали за это.

    11.05.2025

  • Тор-1

    Прошлый сезон закончили на пятом месте. Сейчас за два тура до конца тоже на пятом. Для усиления состава были потрачены десятки миллионов долларов, да и зарплата у Станковича не маленькая. И что толку? Все в гудок ушло. Если брать отрыв от первого места, то Слишкович в прошлом году даже большего добился , используя имеющихся игроков...

    11.05.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    Бобров я тебя проклинаю Чтоб ты сдох падла

    11.05.2025

  • Сергей Макурин

    Ну с пенальти понятно. Игра рукой не подсудна, ведь мяч сам наш?л руку. Дебилизм конечно. Ну а то что бобров их бин больной это уже давно очевидно.

    11.05.2025

  • Динозаврик

    А что? Так заведено у Спартака, рыжий Абаскаль тоже так бесился. Станковичу пора продолжить традицию - на выход с вещами!

    11.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Да, я думал в ноябре Станкович лучше даже Николича. Ошибался. Время расставило всё по своим местам. Играть в долгую Станкович не умеет, при таких футболистах - такой результат! Может его плавят игроки?!

    11.05.2025

  • alex111x

    Гусев великий тренер. Лева в ноябре интересно, что ты пел...

    11.05.2025

  • Niko McCowrey

    Тебя, Бобри, главред ошибочно не удалил.

    11.05.2025

  • Redis_redisich

    Игру команде строй, а не возмущайся. Ну дали бы пенальти, а что толку? Дальше в игре 0.

    11.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Какое же неадекватное лысое позорище у Спартака! Не может тренеровать и выпрашивает пенки! Убоище!

    11.05.2025

    • «Рубин» обыграл «Ростов», Даку забил на 90-й минуте

    «Динамо» обыграло «Спартак», бело-голубые обошли красно-белых в таблице РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

