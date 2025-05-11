Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 мая, 21:27

«Рубин» обыграл «Ростов», Даку забил на 90-й минуте

Камила Абдурахманова
корреспондент
Мирлинд Даку и Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» дома обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

У хозяев гол забил Мирлинд Даку.

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Ростов» идет на 8-й строчке с 38 очками.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Ростов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
В Белгородской области супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Путин заявил о получении от США плана из 28 пунктов по Украине
Трамп заявил о неизбежной потере Украиной оставшейся части Донбасса
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Саша

    Ростов имел голевые моменты в первом и во втором таймах матча. Комличенко, Рональдо были близки к тому, чтобы завершить атаку голом. Кучаев дальним ударом попал в штангу ворот Рубина. Рубин тоже огрызался и имел голевые моменты. Что-то не срасталось в реализации у обеих команд. Но Даку смог выжать максимум из голевого момента в конце матча и реализовал его. Ростову ещё играть в Кубке 15 мая в гостях со Спартаком. Возможно то, что не получилось сегодня Ростов реализует в Кубке. А сегодняшний матч пусть будет Ростову генеральной репетицией. Хочется пожелать Ростову удачи в Кубке. Спартак с такой отвратительной игрой в 3 последних матчах нужно обыгрывать.

    11.05.2025

  • TORO

    Ага, мы могли "Ростову" 3 вколачивать)))

    11.05.2025

  • TORO

    Иди, бухай! Мы смогли, а твой "Спартак" не смог, импотенты!))

    11.05.2025

  • SuperDennis

    Ну что, хороший рабочий гол! Рубин молодцы! Если Зенит выйдет в финал Кубка России вместе с Ростовом - это будет класс! Надеюсь, что Зенит не подкачает, мы то Спартак точно победим. )))

    11.05.2025

  • Рабинеришко

    тупо отскочили))

    11.05.2025

  • Рабинеришко

    седя дожми. ты матч то смотрел, кловун?

    11.05.2025

  • igor1972

    Рубин выиграл битву за 7 место. Поздравляю казанцев.

    11.05.2025

  • TORO

    Ты матч вообще видел?! Мы бились так, как "Краснодар" вчера не бился!

    11.05.2025

  • TORO

    Дожали!!! "Рубин" Алга!!!

    11.05.2025

  • GeoMaS

    Команды, не решающие уже сверхзадач, поиграли в футбол

    11.05.2025

    • «Рубин» — «Ростов»: Даку открыл счет в матче

    «Динамо» — «Спартак»: Сухой снова ошибочно не удалил Станковича
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости