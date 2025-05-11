«Рубин» обыграл «Ростов», Даку забил на 90-й минуте

«Рубин» дома обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

У хозяев гол забил Мирлинд Даку.

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Ростов» идет на 8-й строчке с 38 очками.