«Спартак» победил «Динамо» и сыграет с «Зенитом» в финале зимнего турнира клубов РПЛ

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ — 1:0.

Автогол на 33-й минуте забил Игорь Лещук.

«Спартак» набрал 6 очков и занял первое место в группе 1. Красно-белые вышли в финал турнира и сыграют с «Зенитом» 11 февраля. Начало — в 19.30 мск.

В матче за третье место «Краснодар» сыграет с ЦСКА 10 февраля, начало — в 19.30 мск. В игре за пятое место встретятся «Динамо» и «Ростов». Матч пройдет 10-го числа в 15.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Спартак» — 0:1 (0:1)

Гол: Лещук, 32 — в свои ворота.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт (Фомин, 61), Бальбуэна (Окишор, 65), Кутицкий (Даса, 46), Фернандес, Маричаль (Скопинцев, 53), Бителло (Боков, 65), Чавес (Карраскаль, 16), Муми Нгамале (Макаров, 61), Тюкавин (Маухуб, 61), Артур Гомес (Смелов, 65).

«Спартак»: Максименко (Помазун, 69), Литвинов (Бабич, 69), Рябчук (Мангаш, 69), Дуарте (Абена, 69), Мартинс (Зобнин, 69), Умяров (Зиньковский, 69), Барко (Игнатов, 69), Денисов (Медина, 69), Бонгонда (Пруцев, 69), Маркиньос (Хлусевич, 69), Угальде (Зорин, 69).

Предупреждения: Дуарте, 25. Денисов, 40. Литвинов, 61. Бабич, 73. Даса, 83. Окишор, 86. Макаров, 90.

7 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».