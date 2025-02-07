Промес: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, что смотрит матчи красно-белых.

— Смотришь матчи «Спартака»?

— Почти каждую игру.

— Веришь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?

— Надеюсь.

11 февраля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.