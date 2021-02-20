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«Динамо» — «Спартак»: хозяева открыли счет

19:50
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«Динамо» открыло счет в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

На 16-й минуте пенальти реализовал Даниил Фомин. Счет матча — 1:0 в пользу «Динамо».

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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