Глушаков ответил на критику Аленичева
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на слова бывшего тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.
«Легенда, — написал Глушаков в Instagram. — Спасибо за общение и поддержку. К сожалению, есть вещи, которые напрямую не связаны с футболом, но влияют на футбол, игроков и тренеров. Вам ли не знать, Дмитрий Анатольевич? Я знаю, что вы знаете, а вы знаете, что знаю я».
Ранее Аленичев выступил в прямом эфире «СЭ». Он ответил на вопрос, удивило ли его, что после того, как Глушаков покинул «Спартак», он долго не мог найти новый клуб.
«Меня это разозлило, — отметил Аленичев. — Если бы он сказал это публично — это одно. Но когда ты хочешь продолжить карьеру и 4 месяца не можешь найти себе клуб — я в это не поверю, что он не мог. Можно сказать открыто: что его не устраивали финансовые условия или команда, которая его приглашала. Так и было, я уверен в этом на 100 процентов».
Эфир доступен на Youtube-канале «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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