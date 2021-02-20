Глушаков ответил на критику Аленичева

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на слова бывшего тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.

«Легенда, — написал Глушаков в Instagram. — Спасибо за общение и поддержку. К сожалению, есть вещи, которые напрямую не связаны с футболом, но влияют на футбол, игроков и тренеров. Вам ли не знать, Дмитрий Анатольевич? Я знаю, что вы знаете, а вы знаете, что знаю я».

Ранее Аленичев выступил в прямом эфире «СЭ». Он ответил на вопрос, удивило ли его, что после того, как Глушаков покинул «Спартак», он долго не мог найти новый клуб.

«Меня это разозлило, — отметил Аленичев. — Если бы он сказал это публично — это одно. Но когда ты хочешь продолжить карьеру и 4 месяца не можешь найти себе клуб — я в это не поверю, что он не мог. Можно сказать открыто: что его не устраивали финансовые условия или команда, которая его приглашала. Так и было, я уверен в этом на 100 процентов».

Эфир доступен на Youtube-канале «СЭ».