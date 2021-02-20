Бывший инспектор ФИФА прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака»
Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против московского «Динамо».
«Говорят, плечо, плечо. На плече носят погоны, а тут движение руки на мяч. Судья принял абсолютное верное решение — желтая карточка и пенальти. Только единственное, что это надо делать сразу, без ВАРа. Для судьи было сразу понятно, что там пенальти. Все он правильно сделал», — сообщил Бартфельд «СЭ».
«Динамо» открыло счет в матче против «Спартака» на 16-й минуте, пенальти реализовал хавбек Даниил Фомин.
(Артем Бухаев)
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак»
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