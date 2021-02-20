РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший инспектор ФИФА прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака»

20:00
Йоррит Хендрикс (слева). Фото ФК «Спартак»
Йоррит Хендрикс (слева). Фото ФК «Спартак»
Теги:

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против московского «Динамо».

«Говорят, плечо, плечо. На плече носят погоны, а тут движение руки на мяч. Судья принял абсолютное верное решение — желтая карточка и пенальти. Только единственное, что это надо делать сразу, без ВАРа. Для судьи было сразу понятно, что там пенальти. Все он правильно сделал», — сообщил Бартфельд «СЭ».

«Динамо» открыло счет в матче против «Спартака» на 16-й минуте, пенальти реализовал хавбек Даниил Фомин.

(Артем Бухаев)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак»

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
41
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир