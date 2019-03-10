"Динамо" – "Спартак": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 10 марта, пройдет самый ожидаемый матч этой весны в РПЛ – дерби "Динамо" и "Спартака". Открытие нового стадиона в Петровском парке перенесено из-за неудовлетворительного состояния газона, так что игра состоится на "Арене Химки".

"Динамо", в отличие от "Спартака", располагается в нижней части турнирной таблицы, но букмекеры учитывают фактор домашнего поля и считают примерно равными шансы на успех обеих команд. Победа "Динамо" оценивается коэффициентом 3,05, "Спартака" – 2,55. На двойной исход (1Х) БК "Лига Ставок" дает коэффициент 1,55. Другими словами, если "Динамо" не проиграет, то можно превратить тысячу рублей в 1 550.

Чемпионат России не слишком результативен, хотя "Динамо" и "Спартак" забивают не так уж мало по нашим меркам. Тем не менее, букмекеры не думают, что матч будет изобиловать голами – коэффициент на "Тотал" меньше 2,5 гола составляет 1,60.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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