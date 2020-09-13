«Динамо» — «Рубин»: видеотрансляция матча чемпионата России
15:00
В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись победами в чемпионате России, обе встречи завершились со счетом 1:0. Отметим, что команды не забивали больше двух мячей в одной встрече с апреля 2016 года.
Следить за матчем «Динамо» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Динамо» — «Рубин»
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