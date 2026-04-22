«Динамо» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 22 апреля

«Динамо» и «Рубин» сыграют в 26-м туре РПЛ в среду, 22 апреля. Матч в Москве на «ВТБ Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи динамовцев и казанцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. ВТБ Арена (Москва)

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Рубин» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Динамо» — «Рубин» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.40 мск, за 5 минут до игры.

В 25 турах чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и занимало седьмое место, у «Рубина» — 35 очков и восьмая строчка в таблице.

Предыдущим соперником бело-голубых был «Пари НН» (1:1), а казанцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

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